Stiri pe aceeasi tema

- Confruntat cu o fronda in propria sa tabara, prim-ministrul britanic Boris Johnson a invocat luni apararea integritatii Regatului Unit pentru a apara controversatul sau proiect de lege care revine asupra unor angajamente asumate in cadrul acordului de Brexit, relateaza AFP. In fata Camerei…

- Premierul britanic Boris Johnson a acuzat luni Uniunea Europeana ca amenința ca va impune o „bariera vamala” în Regatul Unit, aparând proiectul sau de lege, rezervând posibilitatea guvernului britanic de a schimba anumite dispoziții ale acordului, potrivit AFP.„Ei…

- Mai devreme, negociatorul pentru Brexit al UE, Michel Barnier, a spus ca blocul comunitar nu a refuzat sa adauge Marea Britanie pe aceasta lista. Premierul britanic Boris Johnson a afirmat ca un refuz ar echivala cu ”o blocada” a comertului cu alimente intre Marea Britanie si Irlanda de Nord. ”Ni s-a…

- Guvernul britanic a respins un ultimatum al Uniunii Europene de a renunta la planul sau de a incalca partial acordul de iesire din UE pana la sfarsitul acestei luni sau, in caz contrar, sa riste o actiune in instanta, a declarat ministrul de stat Michael Gove, relateaza dpa. Gove, responsabil…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a dat joi acordul pentru a fi publicat "cat mai repede posibil" un raport extrem de asteptat privind posibile ingerinte ale Rusiei in politica britanica, a anuntat purtatorul sau de cuvant, potrivit AFP.Realizat de Comisia parlamentara de informatii si securitate…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a anuntat marti o etapa majora de relaxare a masurilor restrictive in Anglia incepand cu 4 iulie, cand se vor redeschide barurile , restaurantele, hotelurile, muzeele si saloanele de coafura, lasand sa se intrevada o aparenta revenire la normalitate in aceasta vara,…

- Mutarea fostului europarlamentar a fost dezvaluita de sora premierului, Rachel, in noua sa carte. Aceasta a sustinut faptul ca tatal ei „se indreapta spre a deveni cetațean francez, deoarece mama sa se nascuse la Versailles, iar bunica lui fusese la Paris". Citeste si: Boris Johnson, implicat…

- Premierul britanic Boris Johnson si secretarul sau pentru comert international Liz Truss au anuntat miercuri initierea tratativelor cu Australia si Noua Zeelanda pentru incheierea unui acord comercial aplicabil dupa 31 decembrie, cand Regatul Unit incheie perioada de tranzitie post-Brexit, dorind de…