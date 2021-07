Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson i-a indemnat duminica pe britanici sa fie precauti si sa se autoizoleze atunci cand li se spune, intr-un mesaj video lansat in ajunul ridicarii majoritatii restrictiilor anti-COVID-19 in Anglia, relateaza Reuters. "Va rog, va rog, va rog, fiti precauti", a cerut Johnson…

- Premierul britanic Boris Johnson si ministrul de Finante, Rishi Sunak, nu trebuie sa se izoleze dupa ce au intrat în contact cu ministrul Sanatatii, Sajid Javid, care cu o zi în urma a fost confirmat cu COVID-19. Downing Street a transmis ca cei doi vor face parte dintr-un program pilot,…

- Ministrul britanic al sanatatii Sajid Javid, proaspat instalat in funcție dupa demisia predecesorului sau in urma unui scandal, a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv la COVID-19, cu doua zile inainte de ridicarea restrictiilor antipandemie in Anglia. Aceasta relaxare este insa controversata și…

- Ministrul britanic al sanatatii Sajid Javid a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv la COVID-19, cu doua zile inainte de ridicarea majoritatii restrictiilor in Anglia, relaxare ce ingrijoreaza din cauza cresterii numarului de contaminari cu varianta Delta, informeaza AFP. "Ma simteam…

- Premierul britanic Boris Johnson și noul ministru al Sanatații, Sajid Javid, au confirmat, luni, ca restricțiile din Anglia legate de pandemia de coronavirus vor fi ridicate pe 19 iulie, informeaza Agerpres , care citeaza DPA. Potrivit lui Johnson, data ”terminus” va insemna ”revenirea pe cat posibil…

