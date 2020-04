Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de muzica populara Sofia Vicoveanca, in varsta de 78 de ani, a reactionat dupa ce, in mediul online, a aparut informatia ca ar fi in stare grava din cauza coronavirusului. Artista locuieste la Suceava, singurul oras din Romania aflat sub carantina totala.

- Actemra: Vezi ce este Actemra, medicamentul care a vindecat 95% dintre pacienții cu coronavirus in stare grava Actemra, tratament pentru coronavirus: pare a avea o eficienta aproape de maxim pentru pacientii in stare grava, bolnavi de COVID-19. In cautarea unui tratament si a unui vaccin pentru coronavirus,…

- La tradiționalele declarații dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19, Premierul Chicu alaturi de ministra Sanatații au anunțat ca in R. Moldova au fost depistate 32 de cazuri noi de infectare, fara a menționa in ce stare se afla pacinții deja infectați.

- Solistul trupei de rock a fost in stare critica, insa acum se simte mai bine si viata lui este in afara pericolului. Lindemann, in varsta de 57 de ani, a concertat cu trupa la Moscova pe 15 martie. La revenirea in capitala germana, a fost dus la spital cu febra foarte mare. El a fost testat pozitiv…

- Din cele 125 de persoane infectate pozitiv cu Covid-19, 20 sunt in stare grava. Celelalte persoane au o evoluție de gravitate medie, spre satisfacatoare. Declarația aparține ministrei Sanatații, Viorica Dumbraveanu.

- Fernando Martin, fost presedinte interimar al clubului de fotbal Real Madrid, este internat in stare grava intr-un spital din capitala Spaniei dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, informeaza cotidianul AS.Fernando Martin, in varsta de 72 de ani, a fost presedinte interimar al lui Real…

- O pacienta infectata cu Covid-19 este transportata in stare grava in cursul zilei de sambata, 21 martie, de la Suceava la Iasi. Potrivit primelor informatii, femeia a intrat in stop cardio-respirator.

- Ziarul Unirea Situația degenereza și in Franța: 154 de pacienți sunt in STARE GRAVA, iar numarul morților a ajuns la 79, din cauza COVID-19 In Franta, potrivit ultimului bilant oficial, au murit 79 de persoane din cauza coronavirusului si au fost contaminate 3.661 de oameni. Aproape 800 de cazuri noi…