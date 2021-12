Stiri pe aceeasi tema

- Medicul-sef al Angliei, profesorul Chris Whitty, le-a cerut joi britanicilor sa-si stabileasca ''prioritatile'' pentru a diminua cat mai mult interactiunile sociale, astfel incat sa incetineasca raspandirea variantei coronavirusului foarte contagioase Omicron, care ar putea sa provoace ''destul de…

- Cercetatorii de la Universitatea din Oxford au descoperit ca vaccinarea cu doua doze nu furnizeaza suficienti anticorpi neutralizanti impotriva variantei Omicron a coronavirusului, ceea ce indica faptul ca este posibil sa se inregistreze o crestere a numarului de infectii si la persoanele vaccinate.…

- „Revoltat”, Boris Johnson a promis din nou miercuri ca va face mai mult pentru a pune capat traversarilor Mânecii de catre migranții care viseaza la Anglia. Dar guvernul sau pare copleșit de un fenomen care continua sa explodeze, scrie AFP.La finalul unei întâlniri…

- Cazurile a doi parlamentari conservatori acuzați de conflict de interese ii creeaza probleme premierului de la Londra și redeschid o dezbatere despre regulile pe care trebuie sa le indeplineasca aleșii britanici, scriu New York Times, BBC și The Guardian. „Cred cu sinceritate ca Marea Britanie nu este…

- Un parlamentar membru in Partidul Conservator britanic al premierului Boris Johnson a fost injunghiat vineri de mai multe ori in timpul unei intalniri cu reprezentanti locali in circumscriptia sa, informeaza Agerpres . Deputatul David Amess, care reprezinta in Camera Comunelor circumscriptia Southend…

- Acesti aproximativ 200 de militari – care au fost formati sa conduca TIR-uri si sa umple pompe de benzina si dintre care jumatate sunt soferi – sunt desfasurati in cadrul unei operatiuni – denumita ”Escalin”. Ei sunt trimisi intr-o prima faza la Londra si in sud-estul Angliei, unde se concentreaza problemele.…