- Prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson, nu se va intoarce la serviciu pentru o perioada, a anunțat ministrul Sanatații din guvernul sau, Matt Hancock, conform CNN. Johnson, care a suferit de COVID-19 și a petrecut mai multe zile la terapie intensiva, a fost inlocuit, temporar, de Dominic Raab,…

- Potrivit sursei citate, lui Johnson, spitalizat in cursul zilei de duminica, i se administreaza in prezent oxigen prin mijloace standard, nu cu ajutorul altor dispozitive de asistenta respiratorie, așa cum s-a vehizulat in mass media.Purtatorul sau de cuvant susține ca premierul britanic nu a avut nevoie…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson "se restabileste" dupa ce a suferit de COVID-19 si isi transmite instructiunile guvernului, a declarat duminica un ministru de stat, in contextul in care guvernul este criticat pentru modul in care a gestionat pandemia, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Iesit…

- Ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, care conduce guvernul in absența lui Boris Johnson, a cerut explicații Chinei pentru originea noului coronavirus, potrivit Sky News. Televiziunea britanica a dezvaluit ca Marea Britanie, alaturi de alte state, incearca sa determine proveniența virusului…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, va conduce Marea Britanie atat timp cat premierul Boris Johnson se afla la terapie intensiva (ATI) si orice decizie cu privire la ridicarea restrictiilor de izolare pentru limitarea raspandirii coronavirusului nu va intarzia sa fie luata, a declarat marti…

- Nadine Dorries, 62 de ani, ministrul britanic al Sanatații, a fost testata pozitiv pentru coronavirus, iar acum este autoizolata in locuința sa proprie, scrie Sky News. Aceasta este primul parlamentar britanic cu noul coronavirus.Deși titulatura sa oficiala este de ministru, aceasta nu este cel mai…