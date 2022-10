Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea membrilor Partidului Conservator din Marea Britanie vor ca Liz Truss sa-și dea demisia din funcția de prim-ministru al guvernului britanic, la doar șase saptamani de cand au ales-o, relateaza Sky News.

- Ben Wallace, ministrul Apararii al Marii Britanii, prezent la conferința Conservatorilor, s-a referit la criza din Ucraina și la Vladimir Putin. Celula de criza din Germania constituita din SUA, Anglia si Germania se asigura ca ajutorul pentru Ucraina merge inainte, a declarat ministrul Ben Wallace.…

- Domnia lui Boris Johnson ca prim-ministru al Marii Britanii a ajuns la final odata cu investirea lui Liz Truss in fruntea Partidului Conservator. De la „Partygate” și pina la gestionarea defectuoasa a pandemiei de Covid-19 și la insultele pe care le-a adresat unor orașe, țari și chiar intregi culturi,…

- Liz Truss, care a castigat sefia Partidului Conservator, urmeaza sa fie numita, astazi, in functia de premier al Marii Britanii de catre Regina Elizabeth a II-a, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Liz Truss a castigat in fata lui Rishi Sunak competitia interna din cadrul Partidului Conservator britanic dupa demisia premierului Boris Johnson, urmand sa fie nominalizata pentru postul de premier, relateaza Reuters.

- Liz Truss, actualul ministru britanic de Externe și, totodata, ministrul pentru Femei și Egalitați, a caștigat șefia Partidului Conservator din Marea Britanie și, prin urmare, va deveni prim-ministru, urmand sa-l inlocuiasca pe Boris Johnson, care a renunțat la aceasta poziție in urma unei serii de…

- Ministrul britanic al externelor, Liz Truss, a declarat duminica, 4 septembrie, ca in prima saptamana de mandat va lua masuri pentru a combate creșterea prețurilor la energie daca va deveni prim-ministru, relateaza Reuters . Tuss are șanse mari sa fie numita luni, 5 septembrie, in fruntea Partidul Conservator,…

- Ceremonia de investire a noului premier al Marii Britanii va avea loc la Balmoral, in Scotia, acolo unde unde locuieste in acest moment regina Elisabeta a II-a, a anunțat miercuri, 31 august, Palatul Buckingham, citat de BBC și CNN . Decizia marcheaza o premiera in cei 70 de ani de domnie ai suveranei…