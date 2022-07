Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a atacat cu lansatoare americane HIMARS gara din orașul Donețk aflat sub controlul rușilor. Muniția și armamentul depozitate acolo au fost distruse. Luptele continua pe frontul din Donbas iar șeful spionajului militar ucrainean spune ca razboiul din țara sa nu se va incheia anul acesta. Oficialul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus miercuri omologului sau indonezian Joko Widodo, aflat in vizita la Kiev, ca participarea tarii sale la summitul G20 care se va desfasura in noiembrie in Indonezia va depinde de ”situatia de securitate a Ucrainei si de componenta” acestui summit, aluzie…

- Noul sef al Statului Major al armatei britanice, generalul Patrick Sanders, a avertizat ca trupele britanice trebuie sa se pregateasca ''sa lupte in Europa inca o data'' in aceasta generatie, relateaza duminica agentiile Reuters si EFE. ''Sunt primul sef de Stat Major dupa 1941 care preia comanda armatei…

- Pana in aceasta toamna, ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, susține presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care solicita arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters. Ucraina discuta cu Marea Britanie si Turcia ideea ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…

- Marea Britanie a anunțat, vineri, ca impus cel mai recent pachet de sancțiuni impotriva Rusiei din cauza invaziei Ucrainei, vizand rețeaua financiara a președintelui Putin, inclusiv pe fosta soție și verii acestuia, transmite Reuters. ”Vom continua cu sancțiuni impotriva tuturor celor care ajuta și…

- Avocatul poporului pentru drepturile omului, Lyudmyla Denisova, a declarat ca printre cei 1,2 milioane de ucraineni deportați cu forța pe teritoriul Rusiei se numara 210.000 de copii pe care Moscova vrea sa-i faca cetațeni ruși, relateaza Reuters care subliniaza ca nu a putut verifica cifrele oficialului…