Premierul britanic Boris Johnson a sustinut vineri ca ar fi foarte bine daca presedintele american Donald Trump nu se va implica in apropiatele alegeri parlamentare din Regatul Unit atunci cand liderul de la Casa Alba se va afla la Londra, cu ocazia participarii la Summitul NATO din 3-4 decembrie, transmite Reuters.



''Ceea ce nu facem in mod traditional, ca prieteni si aliati apropiati, este sa ne implicam in campaniile electorale ale celuilalt'', a afirmat Johnson, al carui Partid Conservator se afla pe prima pozitie in intentiile de vot in perspectiva alegerilor…