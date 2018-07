Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP.…

- Guvernul conservator condus de Theresa May va incerca in cursul acestei saptamani sa relanseze negocierile legate de Brexit cu Bruxellesul si sa-i tempereze pe euroscepticii de la Londra, foarte nemultumiti de strategia aleasa pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, comenteaza AFP.

- Demisiile de duminica si luni din guvernul britanic a doi mari sustinatori ai unei separari fara concesii de Uniunea Europeana (UE) lasa sa se vada perspectiva unei schimbari de curs in favoarea unei abordari mai pragmatice, comenteaza presa si analisti din Marea Britanie, comenteaza miercuri AFP.…

- Demisiile sefului diplomatiei, Boris Johnson, si ministrului pentru Brexit, David Davis, doua nume 'grele' ale guvernului britanic, au rezultat dintr-un 'dezacord' privind modul de a duce la bun sfarsit Brexit-ul, a declarat luni premierul Theresa May, transmite AFP, preluata de agrpres. 'Suntem…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca saptamana trecuta i-a avertizat pe ceilalti lideri din Uniunea Europeana in legatura cu faptul ca parlamentul de la Londra nu va aproba acordul cu UE privind Brexit-ul daca nu va exista claritate cu privire la cum va arata viitoarea relatie cu blocul…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE,…

- Premierul britanic, Theresa May, a dat asigurari ca este in masura sa obtina un acord bun privind Brexitul, intr-un moment in care cauta sa rezolve disensiunile din cadrul guvernului sau legate de cea mai buna cale de urmat in acest dosar, relateaza duminica AFP. Administratia sa conservatoare…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a catalogat marti drept ”nebun” un proiect al unei uniuni vamale post-Brexit, sustinut de premierul britanic Theresa May, scotand astfel la lumina disensiuni in Guvernul conservator cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP. Potrivit…