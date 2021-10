Boris Johnson i-a transmis lui Putin că regretă relația proastă cu Moscova Boris Johnson l-a asigurat luni pe Vladimir Putin ca relațiile dintre cele doua țari ale lor, care s-au degradat tot mai mult în ultimii ani, nu sunt la nivelul dorit de Londra și a regretat absența președintelui rus la COP26, potrivit Downing Street, informeaza AFP.

&"Premierul s-a exprimat clar ca relația actuala a Regatului Unit cu Rusia nu este cea pe care o dorim&", a declarat un purtator de cuvânt al lui Johnson dupa prima lor întâlnire din mai 2020.

&"Ramân dificultați semnificative&", a adaugat el, invocând otravirea fostului spion rus Serghei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

