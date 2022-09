Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson a comis o gafa de proporții, joi, in timpul unei dezbateri din Camera Comunelor. Fostul premier britanic i-a mulțumit președintelui Rusiei, Vladimir Putin, pentru „conducerea sa inspirata”, in locul liderului ucrainean Volodimir Zelenski.

- Mii de oameni, mulți dintre ei ucraineni, au marșaluit miercuri prin Berlin, in ceea ce organizatorii au numit o „Parada a Libertații”, care marcheaza 31 de ani de la declararea independenței Ucrainei și condamna invazia militara rusa. Participantul Jane Koptseva de la Harkov a spus ca „sunt atat de…

- Suntem in ziua cu numarul 168 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Dupa atacul de marți al unei baze aeriene ruse aflata in spatele liniei frontului din Crimeea, ​presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput…

- Presedintele rus Vladimir Putin sfideaza joi Occidentul sa infranga Rusia "pe campul de lupta" in Ucraina, unde americanii si europenii si-au accelerat livrarile de armament catre armata ucraineana, relateaza AFP. "Azi (joi), intelegem ca ei vor sa ne invinga pe campul de lupta. Ce sa zic? Sa incerce!",…

- Atacul rusesc cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk a ucis cel puțin 16 persoane, potrivit salvatorilor, generand o condamnare ferma din partea țarilor G7 reunite in Germania, care au denunțat o „crima de razboi”, transmite AFP. „In acest moment, avem cunoștința de 16 morți și 59 de…