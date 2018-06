Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite si FBI investigheaza firma de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca a sustras datele a zeci de milioane de utilizatori, pe care le-a folosit in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Summitul UE din iunie este termenul-limita pentru depasirea impasului legat de Irlanda de Nord in negocierile pentru Brexit, a avertizat duminica la Dublin ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, citat de Reuters. In aprilie, ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, sustinuse ca in fata…

- Statele Unite nu trebuie sa impiedice buna functionare a acordului nuclear cu Iranul, a declarat miercuri ministrul de externe britanic Boris Johnson, acord pe care l-a numit "vital" pentru securitatea tarii sale, relateaza AFP si Reuters. "Cer Statelor Unite sa evite orice actiune care…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune ca propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeana dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, considerata a fi optiunea preferata a premierului Theresa May, este 'nebuneasca', relateaza marti Reuters, citat de Agerpres. Marea…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a afirmat vineri ca este extrem de probabil ca insusi presedintele rus Vladimir Putin sa fi luat decizia folosirii unui agent neurotoxic de uz militar pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, transmite Reuters. …

- Premierul britanic Theresa May a anunțat, miercuri, in parlament ca s-a luat decizia ca 23 de diplomați ruși sa fie expulzați de pe teritoriul britanic și se vor ingheța activele ruse din Marea Britanie, scrie BBC News. Theresa May declara ca in urma incidentului de la Salisbury au existat doar doua…