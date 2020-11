Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, premierul britanic, a promis ca noul lockdown care va intra in vigoare maine in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de Covid-19 va lua sfarsit „in mod automat” la 2 decembrie. „Aceste masuri din toamna vizand combaterea cresterii (numarului de cazuri de Covid-19)…

- Echipa feminina de rugby a Angliei, care a cucerit titlul in Turneul celor Sase Natiuni, la fel ca si selectionata masculina a Trandafirului, a realizat Marele Slem in aceasta competitie, invingand cu scorul de 54-0 formatia Italiei, duminica la Parma, in cea de-a cincea si ultima etapa. Englezoaicele…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a prezentat luni un nou sistem de restrictii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alerta - risc mediu, risc ridicat si risc foarte ridicat, informeaza Sky News, citata de Mediafax. In zona de risc mediu intra o mare parte a Angliei, inclusiv Londra.…

- Incepand de luni devine ilegala nerespectarea izolarii impuse de autoritatile sanitare, ca masura de control asupra unui celui de-al doilea val de COVID-19, dupa ce numarul contagierilor a depasit 6.000 de cazuri pe zi in aceasta tara. Amenzile pentru nerespectarea carantinei incep de la 1.000 de…

- Numarul infectarilor zilnice cu coronavirus in Marea Britanie ar putea ajunge la 50.000 și numarul deceselor la peste 200 intr-o singura zi la jumatatea lunii octombrie, avertizeaza specialiștii in sanatate din Regat, relateaza Washington Post.Consultantulguvernului pe probleme științifice, Patrick…

- Cazurile de COVID-19 s-au dublat la fiecare sapte zile iar fara masuri de restrictie extinderea pandemiei va lua avant, a explicat Vallance impreuna cu responsabilul sef pentru sectorul sanitar, Chris Whitty, la prezentarea situatiei create de noul coronavirus. Cei doi experti si principali…