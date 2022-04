Boris Johnson e anchetat Parlamentul britanic a demarat o ancheta impotriva premierului Boris Johnson. Acesta este acuzat ca a indus in eroare legislativul prin reactiile sale initiale la informatii conform carora a incalcat masurile de combatere a epidemiei de coronavirus. Parlamentarii au aprobat o motiune prin care se cerea instituirea unei comisii care sa stabileasca daca premierul Johnson se face vinovat de ultraj la adresa Camerei Comunelor, prin declaratiile in care nega ca el si personalul sau au participat la petreceri in resedinta din Downing Street, in timpul carantinei impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic a declansat, joi, o ancheta impotriva premierului Boris Johnson, acuzat ca a indus in eroare legislativul prin reactiile sale initiale la informatii conform carora a incalcat masurile de combatere a epidemiei de coronavirus. Parlamentarii au aprobat o motiune prin care se cerea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Boris Johnson au inceput sambata discutii tete-a-tete la Kiev, unde seful executivului britanic a venit intr-o vizita neanuntata public, transmit AFP si Reuters. „Chiar acum a inceput o vizita a lui Boris Johnson la Kiev cu o intalnire…

- Politia londoneza i-a trimis vineri prim-ministrului britanic Boris Johnson un chestionar de ancheta privind petrecerile organizate in Downing Street in perioada lockdown-ului, informeaza Digi24 . „Putem confirma ca prim-ministrul a primit un chestionar din partea politiei din Londra. Va raspunde asa…

- Politia londoneza i-a trimis prim-ministrului britanic Boris Johnson un chestionar de ancheta referitor la petrecerile organizate in Downing Street in perioada lockdownului cauzat de pandemia de COVID-19, pe care Johnson trebuie sa il completeze, a informat AFP, preluata de Agerpres . „Putem confirma…

- Sefa politiei metropolitane londoneze , „Dame” Cressida Dick, si-a anuntat demisia joi seara, in contextul unei crize de incredere si in urma unui raport ce denunța comportamente rasiste, misogine si discriminatorii in cadrul Scotland Yard. Politia din Londra a fost, de asemenea, aspru criticata pentru…

- Politia din Londra a anuntat luni ca ancheteaza cu privire la ”posibile incalcari ale regulilor impotriva covid-19” la mai multe petreceri organizate la resedinta premierului britanic Boris Johnson in timpul unor carantine (partugate), care se afla la originea unei crize grave ce ar putea conduce…

- Politia din Londra a anuntat luni ca ancheteaza „posibile încalcari” ale restricțiilor impuse pentru prevenirea raspândirii coronavirusului, fiind vizate mai multe petreceri organizate la resedinta prim-ministrului Boris Johnson în timpul perioadei de carantina, un scandal…

- Politia din Londra a anuntat luni ca ancheteaza cu privire la „posibile incalcari ale regulilor impotriva COVID-19” la mai multe petreceri organizate la resedinta premierului britanic Boris Johnson in timpul carantinei, un scandal care se afla la originea unei crize grave ce ar putea conduce la o debarcare…