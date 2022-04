Reuniunile organizate la sediul guvernului britanic in timpul crizei COVID s-au lasat cu amenzi și chiar cu scuze din partea premierului Boris Johnson, care și-a recunoscut „greșeala”. La o saptamana dupa ce a fost amendat de poliție, Boris Johnson spune ca nu știa ca petrecerea organizata in iunie 2020 organizata de ziua lui de naștere era ilegala, potrivit CNN. Dupa cum se știe, in Marea Britanie, a fost un scandal uriaș, iar mai multe voci au cerut demisia lui Johnson, dupa ce au aparut infomații despre petrecerile care au avut loc la sediul Guvernului, in timp ce britanicii erau obligați sa…