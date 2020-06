Stiri pe aceeasi tema

- Mii de protestatari s-au strans, astazi, in fața Ambasadei SUA la Londra, pentru a condamna brutalitatea poliției dupa uciderea lui George Floyd in Minneapolis. Unii dintre protestatari poarta maști de protecție și au in maini pancarte cu ”rasismul este un virus”. Mii de spanioli și italieni s-au alaturat…

- Protestatarii britanici care au manifestat simbata impotriva rasismului au avut scurte confruntari cu politia londoneza, dupa ce mii de oameni s-au adunat in centrul Londrei pentru a-si exprima furia impotriva brutalitatii politiei dupa uciderea americanului de culoare George Floyd in Minneapolis, informeaza…

- Sute de persoane au manifestat duminica la Londra, Berlin, la Copenhaga in semn de solidaritate cu manifestatiile din SUA legate de moartea unui afro-american de 46 de ani aratat intr-o inregistrare video asfixiat sub genunchiul unui politist alb la Minneapolis, potrivit Reuters si AFP, anunța AGERPRES.Manifestantii…

- Sute de activiști au sfidat regulile de distanțare sociala pentru a se aduna în Piața Trafalgar din Londra și protesta din cauza morții lui George Floyd, afro-americanul din Minneapolis care și-a pierdut viața dupa ce un ofițer de poliție a stat cu genunchiul pe gâtul sau aproape 9 minute,…

- Neil Ferguson a elaborat un raport care arata ca strategia relaxata a Marii Britanii in lupta cu coronavirusul ar putea produce sute de mii de morți. Acum, Ferguson este in autoizolare, dupa ce a dezvoltat febra și tuse persistenta, scrie Reuters.Neil Ferguson, profesor de biologie matematica la Imperial…