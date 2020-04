Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Boris Johnson a declarat, duminica, la iesirea din spital ca Marea Britanie „va învinge coronavirusul”, mulțumind personalului medical pentru ca i-a salvat viața, dar și oamenilor care au respectat restricțiile. „Parasesc spitalul astazi dupa o saptamâna…

- O aplicație pentru telefonul mobilpoate ajuta cercetatorii sa gaseasca soluții in lupta impotrivacoronavirusului. Aplicația este disponibila pentru dispozitiveleAndroid sau IPhone și se folosește de puterea de procesare atelefonului atunci cand acesta este pus la incarcat. Acestalucreaza in cloud, alaturi…

- Principalele burse europene au deschis sedinta de marti in crestere, pastrand o atitudine optimista pentru a doua zi consecutiva, pe fondul semnalelor ca epidemia de coronavirus a atins varful in Europa, transmite AFP. In jurul orei 10:30, bursa de la Paris inregistra o crestere de 3,79%,…

- Regina Elizabeta a II-a a Marii Britanii (93 de ani), retrasa la Castelul Windsor, a transmis un mesaj supusilor coroanei, in contextul pandemiei de coronavirus. Este doar al cincilea mesaj transmis in momente importante, in cei 68 de ani de domnie, potrivit BBC.UPDATE 13:45 Mesajul reginei Elizabeta…

- Boris Johnson a explicat intr-un clip scurt ca in ultimele 24 de ore a resimtit simptpme slabe si s-a simtit destul de obosit, astfel ca a facut testul pentru coronavirus, care a relevat ca este infectat cu Covid-19. Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive…

- Premierul Regatului Unit, Boris Johnson, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a anunțat vineri guvernul, citat de The Guardian. Chiar șeful guvernului a confirmat informația pe Twitter. Downing Street a anunțat, vineri, ca premierul Boris Johnson este infectat cu noul coronavirus și ca lucreaza…

- Primii romani de pe nava de croaziera Diamond Princess ancorata in portul Yokohama vor reveni, vineri noapte, in țara, a declarat Raed Arafat, pentru Mediafax. Inițial la bordul vasului au fost 17 romani, dintre care doi sunt infectați cu noul coronavirus. Romanii care vor debarca fac parte dintr-un…

- Potrivit Reuters , primul ministru britanic Boris Johnson a declarat ca cei care se opun utilizarii de echipamente de comunicații fabricate de Huawei in China, pentru implementarea noilor rețele 5G in Marea Britanie, trebuie sa spuna și care este tehnologie alternativa ce trebuie folosita in schimb.…