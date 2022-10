Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Boris Johnson, care a reusit retragerea Marii Britanii din UE, dar a fost fortat sa demisioneze dupa o serie de scandaluri, ar vrea sa candideze din nou pentru pozitia de lider al Partidului Conservator si de premier.

- Liz Truss a demisionat, iar Boris Johnnson s-a și grabit sa se arate interesat pentru ocuparea fotoliului de prim-ministru. Cel puțin așa arata datele unui sondaj efectuat printre membrii Partidului Conservator. Dupa ce Liz Truss și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al Marii Britanii, a…

- Truss, numita prim-ministrul al Marii Britanii, marti, a promis actiuni imediate in vederea pentru a aborda unul dintre cele mai descurajante seturi de provocari pentru un nou lider in istoria postbelica, inclusiv cresterea facturilor la energie, o recesiune care se profileaza la orizont si disputele…

- Fostul lider al conservatorilor a promis marți in ultimul discurs de premier ca o va susține pe succesoarea sa, Liz Truss, careia ii preda o țara aflata intr-o profunda criza economica, scrie The Guardian . „S-a terminat, prieteni”, a declarat marți premierul demisionar Boris Johnson, in ultimul discurs…

- Liz Truss, actualul ministru britanic de Externe și, totodata, ministrul pentru Femei și Egalitați, a caștigat șefia Partidului Conservator din Marea Britanie și, prin urmare, va deveni prim-ministru, urmand sa-l inlocuiasca pe Boris Johnson, care a renunțat la aceasta poziție in urma unei serii de…