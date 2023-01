Stiri pe aceeasi tema

Președintele rus Vladimir Putin este deschis contactelor cu cancelarul german Olaf Scholz, deși nu are programat niciun apel telefonic in acest sens a declarat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului agenției de presa de stat RIA Novosti, potrivit Reuters.

O nava de transport de marfuri generale deținuta de Turcia a fost lovita de o racheta in portul orașului Herson din sudul Ucrainei, declanșand un incendiu, potrivit unor inregistrari video de la fața locului și a unor surse de transport maritim, citate de Reuters.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, afirma ca Rusia isi mentine obiectivele militare si recunoaste ca nu trebuie subestimata, de aceea crede ca Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana trebuie sa sustina apararea Ucrainei pe termen lung.

Republica Moldova este o țara suverana și decide singura unde-și stocheaza gazul pe care il procura! Este raspunsul premierului Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, dupa ce liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-a aratat indignat de faptul ca gazul procurat de Republica Moldova de la Gazprom…

Un general rus a sugerat ca Rusia ar putea viza infrastructura bancara a Ucrainei in viitoarele atacuri cu rachete, in speranța de a arunca țara in haos.

Fostul premier britanic, Boris Johnson, a publicat, sambata, imagini in care participa la pregatirea unor colete cu material medical destinate Ucrainei, intr-o deplasare, vineri, la un depozit in nordul Londrei, unde era depozitat material medical, scrie presa britanica.

Zborul MH17 al companiei Malaysia Airlines a fost doborat in 2014 de o racheta de fabricație ruseasca trasa de pe un camp din estul Ucrainei, a declarat joi tribunalul olandez care se ocupa de procesul celor patru suspecți in cazul doborarii avionului, potrivit Rador.

Belgradul s-a transformat intr-un paradis dupa inceputul razboiului, pentru cetațenii ruși care au ales sa plece din țara in ultimele opt luni de la invazia Ucrainei de catre președintele Vladimir Putin, se arata intr-un reportaj realizat de Bloomberg.