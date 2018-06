Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al afacerilor externe, Boris Johnson, a vorbit la telefon cu un impostor rus care s-a prezentat ca fiind premierul armean, cei doi discutand in special relatia dintre Londra si Moscova, a admis joi ministerul britanic, relateaza AFP. "Ministrul de externe si-a dat seama ca a fost…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat, marti, la un dejun de lucru cu sefii de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditati la Bucuresti, se arata intr-un comunicat al Guvernului. Potrivit sursei citate, la intrevedere au mai fost prezenti ministrul Afacerilor…

- Intalnirea solicitata de presedintele Klaus Iohannis cu ministrul de Externe, Teodor Melescanu, va avea loc marti la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, intalnirea va avea loc la ora 11,00. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat,…

- Marile puteri occidentale nu vor ”inchide ochii” in cazul unui nou atac chimic, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, in contextul in care SUA, Marea Britanie si Franta au bombardat Siria ca reactie la atacul chimic din Duma, informeaza BBC News Online.

- Oficialul ungar a precizat ca a abordat acest subiect si cu ministrul român al Transporturilor, Lucian Sova. "Vreau sa vorbesc si despre un proiect foarte serios de dezvoltare economica. Avem posibilitatea sa facem o cale ferata cu de mare viteza între Cluj-Napoca si Budapesta.…

- Ministrul britanic al Afacerilor Externe, Boris Johnson, a declarat vineri ca vrea asigurari din partea Moscovei in privinta securitatii suporterilor britanici care vor merge la Cupa Mondiala de fotbal organizata anul acesta de Rusia. ''Le revine rusilor sa garanteze securitatea suporterilor…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a facut apel catre aliatii Regatului Unit pentru sustinere, Marea Britanie pregatindu-se pentru raspunsul Rusiei la expulzarea in masa a diplomatilor Kremlinului de pe teritoriul britanic. El a declarat ca "toate tarile responsabile” au o obligatie de a…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat, miercuri, in parlament ca s-a luat decizia ca 23 de diplomați ruși sa fie expulzați de pe teritoriul britanic și se vor ingheța activele ruse din Marea Britanie, scrie BBC News. Theresa May declara ca in urma incidentului de la Salisbury au existat doar doua…