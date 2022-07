Boris Johnson, demisie pe muzica din Benny Hill | Cine este actorul celebru care a venit cu ideea

Armata rusă abandonează depozitele militare din Zaporojie de frica lansatoarelor HIMARS

Armata Federaţiei Ruse îşi abandonează depozitele militare de frica lansatoarelor americane HIMARS, a comunicat, joi, administraţia militară regională Zaporojie, relatează The New Voice of Ukraine. [citeste mai departe]