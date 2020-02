Stiri pe aceeasi tema

- Vineri este ultima zi in care Marea Britanie are calitatea de membru al Uniunii Europene, la trei ani si jumatate de cand cetatenii britanici au decis, prin intermediul unui referendum, ca tara lor sa iasa din Blocul comunitar. Cetatenii romani care traiesc in Marea Britanie pot aplica pana in iunie…

- Camera Lorzilor i-a adus premierului britanic Boris Johnson doua înfrângeri, marți, în procesul adoptarii acordului sau Brexit, privind reunificarea familiei a copiilor refugiați și consultarea Scoției și a Țarii Galilor. În total, șeful guvernului conservator a suferit cinci…

- Seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat luni ca se va întâlni la începutul lui februarie cu presedintele Cataloniei, independentisul Quim Torra. El a exclus însa orice referendum de independenta a acestei regiuni autonome, anunța Le Vif, citat de Rador.Întâlnirea…

- Peste 435.000 de romani din Marea Britanie au aplicat pentru rezidența inainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, al doilea cel mai mare numar in randul cetațenilor din statele membre ale UE, dupa polonezi, care au depus 512.300 de cereri. Pe al treilea loc sunt italienii, cu 291.000 de…

- Premierul britanic Boris Johnson a respins in scris, marti, cererea prim-ministrului Scotiei, Nicola Sturgeon, de a organiza un nou referendum pentru independenta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Conform legislatiei actuale a Regatului Unit, un referendum nu poate avea loc fara acordul guvernului…

- Premierul britanic Boris Johnson a obtinut vineri in noul legislativ de la Londra constituit dupa alegerile anticipate un prim vot favorabil asupra acordului privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana si care prevede iesirea Regatului Unit din blocul comunitar pe 31 ianuarie 2020, transmite…