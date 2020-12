Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un singur weekend, noua varianta de covid-19 a provocat o dubla ”deflagratie”. Mai intai a condus la izolarea a 16 milioane de locuitori la Londra si in sud-estul Angliei, a caror intalnire cu famialia de sarbatori cade. Apoi, decizia multor tari de a suspenda intrarea pe teritoriul lor a calatorilor…

- In contextul masurilor adoptate de catre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si de catre unele state europene in vederea limitarii raspandirii infectiei cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2, Ministerul Afacerilor Externe a intreprins, cu celeritate, in coordonare cu Ministerul Transporturilor,…

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu cel putin 1.685.785 de morti in lume, relateaza AFP care prezinta noi masuri, noibilanturi, fapte marcante siultimele evolutiiale pandemiei la nivel mondial, noteaza news.ro. VARIANTA DE SARS-COV-2 ”SCAPATA DE SUB CONTROL” IN ANGLIA O noua tulpina a noului…

- Zborurile din Marea Britanie catre Polonia vor fi suspendate incepand de astazi, la miezul noptii, din cauza ingrijorarilor legate de o noua tulpina de coronavirus. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al guvernului polonez pe Twitter, potrivit Reuters. Premierul britanic Boris Johnson a anuntat…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis suspendarea zborurilor din și catre Regatul Unit, incepand de astazi, pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. O decizie similara a fost luata și de catre autoritațile din Austria, Olanda, Belgia, Bulgaria și Franța, dupa ce in Marea Britanie…

- Premierul britanic Boris Johnson se va intalni miercuri la Bruxelles cu presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, fiind un ultim efort de reusita a negocierilor pentru un acord post-Brexit, negocieri aflate inca in impas, relateaza AFP. ''Premierul se va deplasa maine (miercuri) la…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile. Dupa patru ore de dezbateri, parlamentarii britanici…

- Cei 27 si-au dat acordul unei continuari - timp de inca doua saptamani - a negocierilor UE cu Regatul Unit cu privire la viitoarea lor relatie dupa Brexit, a anuntat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa ce premierul britanic Boris Johnson a amenintat ca nu vor mai avea loc negocieri…