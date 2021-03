Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 20 de avioane militare chineze au intrat vineri in spatiul aerian de aparare al Taiwanului, cea mai ampla incursiune raportata pana acum de Ministerul Apararii insulei, marcand o escaladare semnificativa a tensiunilor din stramtoarea Taiwanului, transmite Reuters preluat de news.ro…

- Premierul britanic Boris Johnson a primit, vineri, prima doza din vaccinul pentru Covid-19 al AstraZeneca si a cerut populatiei sa faca acelasi lucru, afirmand ca „nu a simtit nimic, transmite Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson a spus joi ca vaccinul AstraZeneca este sigur și ca va fi imunizat cu acest ser vineri, relateaza Reuters.”Vaccinul Oxford este sigur și vaccinul Pfizer este sigur.

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, marti, ca Marea Britanie isi va mari arsenalul nuclear cu 40%, pentru a-si asigura securitatea in fata unor noi pericole tehnologice, informatie care a determinat Iranul sa acuze Londra de ipocrizie, atunci cand isi exprima ingrijorarea fata de presupusele…

- Premierul britanic Boris Johnson a recunoscut luni ca trebuie sa mai slabeasca, la o intalnire cu votanti care se vaccinau impotriva COVID-19, relateaza Reuters. "Am avut atatea ace in mine cand am fost in spital incat m-am obisnuit complet", si-a amintit Johnson. O persoana…

- Premierul britanic Boris Johnson a indicat luni ca are in vedere o inasprire a restrictiilor de intrare in Marea Britanie din cauza riscului ca vaccinurile existente pe piata sa fie ineficiente in fata noilor variante ale coronavirusului, relateaza Reuters. Noile variante ale coronavirusului…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat miercuri in parlament ca incheierea ultimului “lockdown” din Anglia va necesita o “ridicare graduala” in timp, angajandu-se in acelasi timp ca scolile vor fi “primele care se vor redeschide”, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Adresandu-se parlamentului…

- Premierul britanic Boris Johnson a facut apel miercuri la incetarea "scenelor rusinoase" de la Washington, unde protestatarii au invadat cladirea Capitoliului in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA, relateaza Reuters. …