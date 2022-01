Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson este pregatit sa puna capat majoritații restricțiilor anti-COVID-19 introduse pentru a limita raspandirea variantei Omicron in Anglia. Marea Britanie a fost prima țara care a limitat calatoriile internaționale din cauza variantei Omicron, iar in decembrie a…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca așa-numitul Plan B - al restricțiilor pandemice in vigoare - se va incheia in Anglia pe 27 ianuarie.Ce inseamna aceasta decizie:- sfarșitul obligativitații de a prezenta permisul sanitar, solicitarea acestuia fiind la latitudinea companiilor;- sfarșitul…

- Premierul britanic Boris Johnson a atras atentia miercuri ca majoritatea covarsitoare a pacientilor bolnavi de COVID-19 care ajung la terapie intensiva nu au facut booster-ul si a lansat un apel la vaccinare, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. In timpul unei vizite la un centru de vaccinare, Johnson…

- Oficiali guvernamentali japonezi vor boicota cel mai probabil Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, alaturându-se SUA, Australia și Marea Britanie, susține ziarul nipon Yomiuri.Ziarul Yomiuri susține ca guvernul japonez va anunța oficial deciza de boicot pâna la finalul lunii.…

- Premierul britanic Boris Johnson anunța aplicarea „Planului B” de masuri anti-COVID, pentru limitarea raspandirii variantei Omicron in Anglia, relateaza BBC . Masca de protecție devine obligatorie in spațiile inchise, iar accesul in unele locuri va fi permis doar pe baza certificatului COVID. El a…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat aplicarea „Planului B” de masuri anti-COVID, pentru limitarea raspandirii variantei Omicron in Anglia, relateaza BBC. Masca de protectie devine obligatorie in spatiile inchise, iar accesul in unele locuri va fi permis doar pe baza certificatului COVID.

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat aplicarea „Planului B” de masuri anti-COVID, pentru limitarea raspandirii variantei Omicron in Anglia, relateaza BBC. Masca de protectie devine obligatorie in spatiile inchise, iar accesul in unele locuri va fi permis doar pe baza certificatului COVID.

- Boris Johnson nu exclude un lockdown de Craciun in Marea Britanie, pe masura ce noul val de COVID-19 afecteaza Europa. Boris Johnson a spus: „Un nou val de coronavirus afecteaza acum cei mai apropiați vecini ai noștri din vestul Europei”. O noua izolare de Craciun nu poate fi exclusa din cauza…