Premierul britanic Boris Johnson a parut sa sugereze ca Ucrainei sa-i fie incredintata gazduirea Campionatului European de fotbal din 2028, desi Marea Britanie si Irlanda candideaza la organizarea acestei competitii, informeaza AFP, informeaza Agerpres.

Ca raspuns la discursul lui Zelensky catre parlamentarii din Marea Britanie, premierul britanic Boris Johnson spune ca ucrainenii obișnuiți inspira milioane de oameni prin curajul lor. „Ucrainenii obișnuiți inspira milioane de oameni", a transmis premierul britanic, relateaza BBC.

Premierul britanic, Boris Johnson, a anuntat duminica un ajutor de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina, inaintea unei serii de intrevederi diplomatice vizand sa mentina comunitatea internationala mobilizata impotriva "atrocitatilor agresiunii" ruse, noteaza AFP preluat de agerpres.

Emiratele Arabe Unite au suspendat temporar regimul de scutire de viza pentru cetatenii ucraineni, a informat ambasada Kievului in acest stat din Golf, in contextul in care sute de mii de persoane se refugiaza din calea razboiului din Ucraina, transmite Reuters.

Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca acțiunile președintelui rus Vladimir Putin in Ucraina pot fi calificate drept crime de razboi, anunța Mediafax.

Premierul britanic Boris Johnson va prezida marti dimineata o reuniune de criza privind situatia din Ucraina pentru a decide asupra unui "pachet important de sanctiuni", dupa ce Moscova a recunoscut independenta unor regiuni separatiste pro-ruse, a anuntat Downing Street, noteaza AFP.

Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat, duminica, ca Rusia pregateste "ceea ce ar putea fi cel mai mare razboi din Europa dupa 1945", intr-un moment in care occidentalii se tem mai mult ca niciodata de o invazie rusa in Ucraina, relateaza AFP.

SUA si Marea Britanie vor incerca sa opreasca accesul companiilor ruse la dolari americani si lire sterline daca Kremlinul ordona o invazie a Ucrainei, a declarat premierul britanic Boris Johnson pentru BBC, relateaza Reuters.