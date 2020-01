Boris Johnson cere detractorilor Huawei să propună alternative ​Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, a facut apel la detractorii Huawei sa propuna alternative la producatorul de echipamente telecom chinez, care dispune de un avans fața de concurenții sai în tehnologia 5G, citeaza Rador.



Intervievat în emisiunea BBC Breakfast, prim-ministrul a afirmat ca “britanicii merita sa aiba acces la cea mai buna tehnologie posibil&", amintind ca guvernul lui vrea sa puna accentul pe modernizarea infrastructurilor și mai ales sa dea acces tuturor la internetul de mare viteza.

Acum, daca oamenii se opun unei marci sau alteia, ei trebuie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic poate lucra cu producatorul chinez Huawei în cadrul dezvoltarii 5G fara a compromite legaturile cu serviciile americane de informații, a afirmat luni șeful MI5 Andrew Parker, potrivit AFP.Aceste declarații ar putea alimenta speculațiile privind o eventuala unda verde…

- Indexul Henley, care masoara periodic puterea pașapoartelor in funcție de numarul de țari in care se poate intra fara viza sau cu viza la sosire , a publicat primul raport din noul deceniu și arata ca pe prima poziție se situeaza Japonia.Posesorii unui pașaport japonez pot in prezent sa intre faraviza…

- Autoritațile din Iran au permis anchetatorilor ucraineni sa aiba acces la fragmentele avionului Boeing 737-800 care s-a prabușit miercuri la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran. Anunțul a fost facut de cabinetul președintelui ucrainean Volodomir Zelenski, relateaza…

- „Vor fura engros secrete de stat, indiferent ca sunt secrete nucleare ale Marii Britanii sau secrete de la M16 sau M15”, a avertizat O’Brien marți, intr-un interviu acordat Financial Times. „Este oarecum socant pentru noi ca britanicii privesc Huawei ca pe o decizie comerciala. 5G este o decizie…

- Evenimentul, programat sa se incheie vineri, a fost prelungit, in condițiile in care participanții nu au reușit sa ajunga la un compromis privind implementarea Acordului de la Paris. Impasul a fost depasit abia duminica, dupa ce participantii au semnat un document prin care se angajeaza sa evite ca…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca prima zi a votului in strainatate, in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, s-a incheiat in 777 de secții de votare din Europa, Asia, Africa și Australia, iar pana la 23.00, ora Romaniei au votat 94.109 de romani, potrivit datelor furnizate de BEC.„Prima…

- Un studiu realizat in 120 de orase din 37 de tari a permis masurarea consumului de droguri prin analiza apelor reziduale ale acestor localitati, concluzia fiind ca Anvers, Amsterdam, Zurich, Londra si Barcelona sunt orasele europene unde se consuma cele mai multe substante de acest fel, scrie miercuri…

- Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Regatului Arabiei Saudite (Leon Neal/Getty Images) Exact la un an distanta de la scandalul uciderii ziaristului Jamal Khashoggi in sediul consulatului din Istanbul, Arabia Saudita a declansat cea mai importanta reforma economica si sociala din istoria de opt…