Boris Johnson: Brexit, o greşeală istorică Johnson considera ca umilinta suferita de Marea Britanie va fi una similara cu cea a Greciei.



El a scris: „Experienta Greciei este o lectie pentru faptul ca este o nebunie pentru o tara sa se lase intimidata de negociatorii UE”.



Facand referire la acordul privind Brexitul stabilit de guvernul lui May, din cauza caruia a demisionat, Johnson a precizat: „Prin propunerile stabilite de guvern, urmeaza sa facem o greseala istorica si ne vom transforma intr-o tara care accepta regulile de la Bruxelles si nu are niciun cuvant de spus – nu doar pentru bunurile industriale si in agricultura,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

