- Prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson, a fost criticat dur, dupa ce a comparat lupta ucrainenilor impotriva invaziei ruse cu britanicii care au votat la Brexit pentru "a alege libertatea", relateaza BBC.

- Seful Statului Major al Apararii din Marea Britanie, amiralul Sir Tony Radakin, le atrage atenția britanicilor sa nu se indrepte spre Ucraina pentru a lupta impotriva Rusiei, in totala contradicție cu sefa diplomatiei Liz Truss, care si-a exprimat sprijinul pentru cei care se alatura luptei, relateaza…

- Ucrainenii lupta din greu impotriva forțelor lui Vladimir Putin. Care sunt cele mai noi informații din a opta zi de razboi. Delegațiile celor doua țari se vor intalni pentru o noua runda de negocieri pentru pace.

- Poliția Metropolitana, care ancheteaza acuzațiile aduse premierului britanic ca a organizat petreceri in timp ce Marea Britanie se afla in lockdown, a anunțat luni, intr-un comunicat, ca a primit toate informațiile necesare de la Sue Gray, inaltul funcționar care conduce anchetele de etica ale guvernului…

- Boris Johnson a prezentat miercuri ”scuze” si a recunoscut ca a participat in mai 2020 la o petrecere in gradina sediului Guvernului, pe Downing Street, in vreme ce Marea Britanie se afla in lockdown. Premierul sustine insa ca a crezut atunci, ”in mod implicit”, ca era vorba despre o reuniune de lucru,…