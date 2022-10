Stiri pe aceeasi tema

- Noul prim-ministru al guvernului Regatului Unit va fi desemnat pana in data de 28 octombrie, adica pana la sfarșitul saptamanii viitoare, a anunțat, joi, un reprezentant al Partidului Conservator. Partidul și guvernul de la Londra au nevoie de un nou lider dupa ce Liz Truss și-a anunțat demisia dupa…

- Liz Truss a devenit oficial astazi noul Prim-Ministru al Regatului Unit, dupa ce s-a intalnit cu Regina Elisabeta a II-a la Castelul Balmoral din Scoția. Truss, fost ministru de externe in ultimul an, l-a invins luni pe rivalul Rishi Sunak in cursa pentru a deveni liderul Partidului Conservator. Ea…

- Marea Britanie va avea de marți un nou premier. Liz Truss, ministru de externe in cabinetul lui Boris Johnson, a fost aleasa in fruntea Partidului Conservator, care deține majoritatea in Parlament, ceea ce inseamna, conform tradiției, ca ea va deveni noul șef al guvernului de la Londra. Ca politician,…

- Actualul ministru britanic de Externe Liz Truss, in varsta de 47 de ani, va deveni al patrulea prim-ministru al conservatorilor. Truss a caștigat in fața lui Rishi Sunak competiția interna din cadrul Partidului Conservator britanic, obținand 81.326 de voturi.

- Actualul ministru de Externe, Liz Truss, va fi noul premier al Marii Britanii, dupa demisia lui Boris Johnson. Truss facea parte din tabara care in 2016 susținea ramanerea UK in Uniunea Europeana, dar ulterior s-a razgandit.

- Liz Truss a fost numita luni lider al Partidului Conservator, aflat la guvernare, și viitor prim-ministru al Marii Britanii, intr-un moment in care țara se confrunta cu o criza a costului vieții, tulburari industriale și recesiune. Dupa saptamani intregi de competiție la conducerea partidului, care…

- Vineri, 2 septembrie, in Marea Britanie s-a incheiat procedura de votare pentru noul lider al Partidului Conservator și prim-ministru, care il va inlocui pe Boris Johnson care și-a dat demisia. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la BBC. Numele noului prim-ministru al Marii Britanii…

- Posibilul viitor premier al Marii Britanii, Liz Truss, gata sa apese „butonul nuclear”! Sefa diplomatiei britanice, Liz Truss, unul dintre cei doi candidați in cursa pentru șefia Partidului Conservator și, implicit, la postura de succesor al lui Boris Johnson in postura de premier, a facut o declarație…