Fostul premier britanic Boris Johnson si-a facut duminica o aparitie surpriza in Ucraina, unde a indemnat Occidentul sa ofere acestei tari toate ”instrumentele” de care are nevoie pentru a castiga razboiul impotriva Rusiei, relateaza agentiile DPA si EFE. Johnson a venit la Kiev in timp ce se confrunta in tara sa cu intrebari legate de finantele sale personale, dupa ce presa britanica a dezvaluit ca presedintele postului BBC, Richard Sharp, l-a ajutat sa obtina garantii pentru un credit de aproape 800.000 de lire sterline cu numai cateva saptamani inainte ca fostul premier, atunci inca in functie,…