- Premierul britanic Boris Johnson a spus marți intr-un discurs prin videoconferința in fața parlamentului ucrainean ca Ucraina va caștiga razboiul cu Rusia și ca va reuși sa expuna „eroarea uriașa” pe care a facut-o Kremlinul cand și-a invadat țara vecina. Johnson a anunțat și ca Regatul Unit va acorda…

- Mai multe explozii au avut loc la bordul crucișatorului de rachete Moskva, cea mai importanta nava a Rusiei din Marea Neagra. Ucrainenii susțin ca nava a fost lovita de doua rachete, rușii spun ca, din cauza unui incendiu la bord, mai multa muniție a explodat. Americanii au anunțat un nou ajutor militar…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, luni, ca fortele ruse au ucis la Mariupol zeci de mii de oameni și le-a cerut sud-coreenilor arme pentru a se apara de invadatorii ruși, transmite Reuters. Intr-un discurs transmis prin legatura video in parlamentul de la Seul, Zelenski a cerut…

- Forțele rusești incearca sa strapunga apararea ucraineana in Izum, in Harkov, in estul Ucrainei, prin relocarea unor unitați suplimentare in zona, incercand totodata sa stabileasca un control total asupra orașului Mariupol, spune armata ucraineana in raportul de dimineața. De asemenea, retragerea rușilor…

- NATO poate furniza Ucrainei arme pentru razboiul cu Rusia timp de cativa ani, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, postului de radio BBC, preluat de Reuters, citat de Agerpres. El a refuzat sa comenteze despre sistemele de armament provenit din fiecare stat membru,…

- Delegatia ucraineana care a negociat, marti, cu delegatia rusa la Istanbul, ramane in Turcia pentru a discuta cu guvernul turc, miercuri, cu privire la cooperarea in domeniul ”tehnico-militar”, a declarat negociatorul ucrainean David Arahamia, conform Reuters. Turcia a jucat rolul de intermediar intre…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda Ucrainei sa distruga agentii patogeni din laboratoarele sale de cercetare pentru a preveni orice potentiale „scapari” care ar putea afecta populatia, noteaza BBC, citand declaratii facute de un oficial pentru Reuters . Ca si alte state, Ucraina are laboratoare…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat, luni, ca situatia este „foarte, foarte periculoasa” in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila „in urmatoarele 48 de ore”, relateaza AFP si Reuters. „Trebuie sa intelegem ca este o situatie foarte, foarte periculoasa si dificila. Suntem in pragul…