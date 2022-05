Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a spus marți intr-un discurs prin videoconferința in fața parlamentului ucrainean ca Ucraina va caștiga razboiul cu Rusia și ca va reuși sa expuna „eroarea uriașa” pe care a facut-o Kremlinul cand și-a invadat țara vecina. Johnson a anunțat și ca Regatul Unit va acorda…

- Statele vestice au fost „prea lente pentru a ințelege ce se intampla cu adevarat și au eșuat in mod colectiv in a impune atunci sancțiunile care ar fi trebuit” in 2014 cand Vladimir Putin a anexat ilegal de la Ucraina peninsula Crimeea, a declarat marți premierul britanic Boris Johnson intr-un discurs…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, marti, intr-un discurs prin videoconferinta in fata parlamentului ucrainean ca Regatul Unit va acorda Ucrainei un nou ajutor militar in suma totala de 300 de milioane de lire, inclusiv sub forma de radare, drone si aparate pentru vedere nocturna, informeaza…

- Marea Britanie ofera un nou ajutor pentru Ucraina! Boris Johnson furnizeaza ucrainenilor 500 de milioane de lire sterline, un arsenal militar, rachete antinava și vehicule blindate. Iata ce s-a discutat in cadrul unei vizite „surpriza”!

- Ajutor militar major pentru Ucraina anunțat de Marea Britanie: rachete antinava, vehicule blindate, sute de sisteme antiaeriene și antitanc. Marea Britanie va trimite 120 de vehicule blindate si noi sisteme de rachete antinava pentru a sprijini Ucraina, a anuntat sambata Downing Street in urma discutiilor…

- Premierul, Marii Britanii, Boris Johnson a publicat pe retele sociale un videoclip destinat cetatenilor rusi in care spune ca trupele tarii comit atrocitati in Ucraina, precum masacrarea civililor si violarea femeilor. Premierul britanic a mai subliniat ca aceste actiuni pateaza ”onoarea Rusiei”,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut joi șefilor de stat și de guvern prezenți la reuniunea extraordinara a NATO de la Bruxelles sa furnizeze tarii sale „un ajutor militar fara restrictii”, pentru ca Ucraina sa poata face fata armatei ruse, pe care Kievul o infrunta pentru moment „in…

- Marea Britanie va interzice importul de petrol rusesc ca raspuns fața de invadarea Ucrainei de catre Moscova, relateaza Politico . Masura vine in contextul in care Statele Unite, aliatul tradițional al Regatului Unit, au anunțat deja, prin vocea președintelui Joe Biden, adoptarea acestei sancțiuni impotriva…