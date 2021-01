Stiri pe aceeasi tema

- Acest nou „lockdown” este la fel de strict precum cel din primavara, de la inceputul pandemiei. Oamenii vor avea voie sa iasa din case doar cu motive intemeiate, magazinele neesențiale, teatrele, cinematografele, salile de sport, saloanele de infrumusețare, localurile și școlile se vor inchide pana…

- Anglia intra din nou in izolare, dupa creșterea cazurilor de Sars Cov 2. Premierul britanic Boris Johnson a anunțat inchiderea școlilor incepand de marți și le-a cerut oamenilor sa ramana acasa daca nu...

- Boris Johnson i-a avertizat, joi, pe locuitorii Angliei ca regiunea ar putea intra intr-o noua carantina generalizata in apropierea Anului Nou daca vor incalca regulile impuse pentru a opri raspandirea virusului, dupa 2 decembrie, cand expira actualul lockdown, relateaza Agerpres.

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat luni revenirea, la inceputul lui decembrie, dupa patru saptamani de reintrare in lockdown, la o strategie locala impotriva noului coronavirus, insotita de un program masiv de depistare, relateaza AFP.

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat luni revenirea, la inceputul lui decembrie, dupa patru saptamani de reintrare in lockdown, la o strategie locala impotriva noului coronavirus, insotita de un program masiv de depistare, relateaza AFP. In pofida vestilor bune care se succed in…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile, transmite dpa. Dupa patru ore de dezbateri, parlamentarii…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson, transmit Reuters si AFP. ''Aceste masuri din…

- Anglia ar putea intra intr-un al doilea blocaj național in zilele urmatoare. Un consilier științific al guvernului britanic a avertizat sambata ca „pandemia e in revolta” și urmeaza sa fie anunțate masuri de blocare pentru cel puțin o luna. Premierul britanic Boris Johnson ar putea anunța un nou blocaj…