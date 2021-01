Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson a anunțat ca Anglia va fi aruncata intr-un blocaj la nivel național, cu toate școlile inchise pana la jumatatea lunii februarie. Carantina totala pentru sute de mii de romani In cadrul unei emisiuni televizate adresata națiunii, prim-ministrul a stabilit…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat luni seara reintoarcerea la "izolare" in toata Anglia pentru a lupta contra propagarii noii tulpini a coronavirusului mult mai contagioasa, scrie AFP. Aceasta noua carantina, la fel de stricta ca cea din primavara, inseamna inchiderea scolilor…

- Anglia se pregatește pentru cel de-al treilea lockdown, care va fi impus la nivel național! Prim-ministrul Boris Johnson a stabilit deja ce masuri vor fi luate. Acestea includ inchiderea tuturor școlilorpana la jumatatea lunii februarie

- Thomas Dodd, un barbat din Anglia in varsta de 30 de ani, mare fan al artistei canadiene Celine Dion, a renunțat la numele lui și l-a preluat, legal pe al cantareței preferate, intr-o zi in care a baut peste masura și a vazut-o pe artista canadiana la televizor, potrivit mirror.co.uk, citata de Știrile…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, luni, o revenire limitata a publicului pe stadioanele din zonele Angliei mai putin afectate de pandemia de coronavirus, dupa incheierea perioadei de carantine din 2 decembrie. Potrivit acestuia, arenele vor putea primi pana la 50 la suta din capacitate,…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile, transmite dpa. Dupa patru ore de dezbateri, parlamentarii…

- Marea Britanie a raportat marti 397 de noi decese cauzate de COVID-19, cea mai mare cifra zilnica de la 27 mai. Bilantul total al deceselor a crescut astfel la 47.250, fiind tara cu cel mai mare numar oficial de morti din Europa din cauza COVID-19, informeaza Reuters.Dupa ce luna trecuta a respins…