- Premierul Boris Johnson a confirmat luni ca in urma evolutiei bune a situatiei epidemice in Marea Britanie pe 12 aprilie vor fi redeschise magazinele neesentiale, dar nu s-a pronuntat asupra reluarii calatoriilor internationale incepand cu 17 mai, desi era asteptat sa confirme si acest lucru, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat miercuri ca se va vaccina in curand cu serul dezvoltat de compania farmaceutica AstraZeneca, in parteneriat cu Universitatea Oxford, informeaza Hotnews , care citeaza Reuters și Politico. Anunțul lui Johnson vine dupa ce mai multe țari au suspendat vaccinarea…

- Toti adultii din Marea Britanie vor primi prima doza a unui vaccin anti-COVID-19 pana la sfarsitul lunii iulie, a declarat, sambata, premierul Boris Johnson, inaintea unui anunt planificat pentru luni despre masuri de redeschidere prudenta a economiei, informeaza Reuters. Boris Johnson va…

- Noua tulpina COVID, depistata pentru prima data in Marea Britanie, este responsabila in prezent de 10% din cazurile de infectare din Franta, sustine purtatorul de cuvant al guvernului de la Paris, Gabriel Attal, conform Agerpres, care citeaza Reuters.Franta a raportat miercuri aproape 27.000 de cazuri…

- Marea Britanie urmeaza sa anunțe marți daca va introduce carantina obligatorie in hoteluri pentru o parte sau pentru toate sosirile. Masurile, care ar fi printre cele mai stricte din Europa daca ar fi introduse, alarmeaza sectorul turistic, care se lupta deja pentru supraviețuire. Premierul…

- Marea Britanie a inregistrat miercuri un numar record de decese asociate COVID-19 de la inceputul pandemiei, de 1.564, al caror numar total ajunge astfel la 84.767. Campania masiva de vaccinare a populatiei avanseaza, dar o noua ingrijorare este provocata de descoperirea unei mutatii braziliene a coronavirusului…

- Marea Britanie se afla intr-un moment periculos al pandemiei COVID-19, a declarat luni premierul Boris Johnson, in timp ce principalii sai consilieri sanitari cred ca cele mai grele saptamani ale pandemiei urmeaza sa vina, desi numarul persoanelor vaccinate a depasit 2,4 milioane, relateaza Reuters…

- Pfizer Inc și BioNTech anunța ca vaccinul lor antiCOVID-19 pare sa acționeze impotriva unei mutații cheie in noile variante extrem de transmisibile ale coronavirusului descoperite in Marea Britanie și Africa de Sud, potrivit unui studiu de laborator realizat de producatorul american preluate de Reuters.…