- Intr-un discurs televizat, premierul britanic Boris Johnson i-a sfatuit pe oameni sa ramana in case, ca urmare a unui lock-down național, cauzat de raspandirea alarmanta a COVID-19.Boris Johnson a anunțat ca Anglia va intra intr-un blocaj național. Oamenii trebuie sa stea acasa, cu excepția unor motive…

- In intreaga Anglie trebuie sa fie reintrodus un lockdown in termen de 24 de ore, a declarat duminica seara liderul opozitiei laburiste din Regatul Unit, Keir Starmer, potrivit politico.eu . Starmer i-a solicitat premierului Boris Johnson sa inaspreasca restrictiile in scopul limitarii raspandirii COVID-19…

- Autoritațile anunța noi masuri de lockdown in Danemarca din cauza creșterii numarului de cazuri de infectare cu Covid-19 in ultima perioada. Potrivit premierului danez Mette Frederiksen, restricțiile suplimentare inclusiv inchiderea restraurantelor, a barurilor, dar și suspendarea cursurilor in școli.

- Boris Johnson i-a avertizat, joi, pe locuitorii Angliei ca regiunea ar putea intra intr-o noua carantina generalizata in apropierea Anului Nou daca vor incalca regulile impuse pentru a opri raspindirea virusului, dupa 2 decembrie, cind expira actualul lockdown, relateaza Agerpres. Elogiindu-i pe cei…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile, transmite dpa. Dupa patru ore de dezbateri, parlamentarii…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…