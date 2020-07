Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului de la Londra, Boris Johnson, a declarat luni ca britanicii sufera intr-o masura semnificativ mai mare de obezitate decat majoritatea europenilor, recunoscand ca a mai pierdut din greutate dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, relateaza Reuters. "Am adoptat o pozitie…

- Un bebelus in varsta de numai 13 zile si care aparent nu avea probleme de sanatate a murit in urma infectiei cu noul coronavirus in Regatul Unit, a anuntat Serviciul National de Sanatate britanic (NHS), transmite agentia EFE, titreaza Agerpres. Micutul devine astfel cea mai tanara victima a COVID-19…

- UiPath, primul și cel mai valoros unicorn romanesc, negociaza noi finantari care i-ar creste valoarea la peste 10 miliarde de dolari. Aceste noi finantari ar insemna o crestere semnificativa fata de ultima runda de strangere de fonduri, care a avut... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un bebelus in varsta de numai 13 zile, care aparent nu avea probleme de sanatate, a murit in urma infectiei cu noul coronavirus in Regatul Unit, a anuntat joi Serviciul National de Sanatate britanic (NHS), scrie Agerpres, citand agentia EFE.

- Roberto Escobar, fratele fostului lider al cartelului Medellin, Pablo Escobar, a dat in judecata Apple și cere daune de 2,6 miliarde de dolari dupa ce telefonul sau iPhone X a fost accesat ilegal printr-o vulnerabilitate din FaceTime, informeaza The Independent.

- „In ultimele trei saptamani, a existat o creștere aparenta a numarului de copii de toate varstele care se prezinta cu o stare inflamatorie multi-sistematica care necesita terapie intensiva in toata Londra și, de asemenea, in alte regiuni ale Regatului Unit”, se arata in comunicat Mai mult, Sistemul…

- Din anul 2021 va exista pentru prima oara un Program Operațional dedicat exclusiv sanatații, cu un buget de aproximativ 4,5 miliarde de euro”, a precizat ministrul Marcel Boloș. Potrivit acestuia, toate masurile propuse de Ministerul Fondurilor Europene au fost aprobate de catre Comisia Europeana. Ministrul…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a raportat joi pierderi trimestriale record de 38,2 miliarde de franci (39,34 miliarde de dolari), in conditiile in care pandemia de coronavirus a afectat valoarea actiunilor si valutelor detinute de SNB, transmite agerpres.ro.