- Premierul britanic in exercitiu Boris Johnson si-a reiterat vineri promisiunea de a realiza Brexitul la 31 ianuarie, in urma victoriei zdrobitoare obtinute de Partidul Conservator la alegerile legislative anticipate de joi, relateaza AFP, Reuters si dpa. Dupa trei ani de dezacorduri, ‘voi pune capat…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a declarat joi seara ca va propune Parlamentului organizarea unui scrutin parlamentar anticipat in decembrie, in efortul de a depasi criza Brexit.Boris Johnson a declarat ca proiectul de Acord Brexit va reajunge sa fie dezbatut in Camera Comunelor doar…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, spera ca autoritatile britanice isi vor clarifica pozitia cu privire la Brexit, in ciuda ultimelor evolutii de pe scena politica londoneza. "Ceata devine tot mai densa la Londra... Inca sper la mai multa claritate cu privire la ce ar trebui sa…

- Guvernul britanic si-a publicat miercuri propunerea de compromis cu privire la frontiera irlandeza, in vederea evitarii unei iesiri a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara acord (”no deal”) la 31 octombrie, care permite, apreciaza Londra, evitarea unor controale vamale fizice la frontira, relateaza…

- 'Cunoasteti pozitia Frantei, care considera ca acordul de retragere (din UE) este cea mai buna solutie, insa astazi ipoteza (...) unei iesiri fara acord este cea mai plauzibila', a declarat Le Drian in Adunarea Nationala. Premierul britanic Boris Johnson a promis marti ca va veni 'foarte curand'…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca nu va cere Uniunii Europene o amanare a procedurii Brexit, deși Parlamentul de la Londra a adoptat recent o lege ce il obliga pe șeful Guvernului sa solicite o amanare pentru evita producerea unui Brexit fara acord, informeaza agenția Reuters, potrivit…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, l-a indemnat marți pe premierul britanic Boris Johnson sa demisioneze, dupa ce Curtea Suprema a Marii Britanii a decis ca suspendarea Parlamentului de la Londra este nelegala, informeaza cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax."Curtea Suprema…