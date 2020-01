La o conferinta pe teme economice, care a avut loc la Londra, premierul Boris Johnson a vorbit in fata a numerosi sefi de stat africani, printre acestia numarandu-se presedintele egiptean Abdul Fattah al-Sissi si cel kenyan Uhuru Kenyatta. Cu aceasta ocazie, Johnson si-a exprimat dorinta de a face din Regatul Unit un investitor major in Africa. De asemenea, seful executivului britanic a precizat ca iesirea Regatului Unit din UE la sfarsitul acestei luni va marca si sfarsitul tratamentului preferential pentru imigrantii europeni veniti sa munceasca in aceasta tara.

''Sistemul nostru (de…