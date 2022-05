Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a discutat miercuri, prin telefon, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, despre noile masuri de asistenta destinate Ucrainei, in valoare de 800 de milioane de dolari, anunta Casa Alba.

- Ajutor militar major pentru Ucraina anunțat de Marea Britanie: rachete antinava, vehicule blindate, sute de sisteme antiaeriene și antitanc. Marea Britanie va trimite 120 de vehicule blindate si noi sisteme de rachete antinava pentru a sprijini Ucraina, a anuntat sambata Downing Street in urma discutiilor…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei 6000 de rachete in scop defensiv și 25 de milioane de lire sterline sprijin financiar pentru armata ucraineana. Mai mult decat atat, premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca va oferi 4,1 milioane de lire sterline pentru BBC World Service in scopul combaterii dezinformarii.…

- Presedintele Joe Biden va anunta miercuri o asistenta suplimentara de securitate pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari pentru a ajuta Kievul sa faca fata invaziei ruse, a declarat marti seara un oficial al Casei Albe, transmite AFP. Presedintele american urmeaza sa faca acest anunt…

- Boris Johnson a dezvaluit ca alte 175 de milioane de lire sterline vor fi furnizate Ucrainei ca ajutor, mare parte din suma urmand sa fie inmanata direct guvernului ucrainean. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele american Joe Biden a semnat un memorandum pentru a oferi Ucrainei pana la 600 de milioane de dolari sub forma de "asistenta militara imediata", transmite sambata dpa. Decizia intervine in contextul in care fortele ruse au avansat si mai mult catre capitala ucraineana Kiev in primele…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a denuntat luni recunoasterea de catre Moscova a independentei regiunilor separatiste din Ucraina drept „o incalcare flagranta a suveranitatii” tarii si o „repudiere” a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza Agerpres, conform AFP. „Este clar impotriva dreptului…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca vor fi gata sanctiuni si alte masuri in cazul unui atac asupra Ucrainei, iar guvernul sau va cere parlamentului sa voteze sanctiuni impotriva unor persoane si companii din Rusia, informeaza marti Reuters preluat de agerpres. Intr-un articol aparut in…