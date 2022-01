Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii urmeaza, in schimb, sa efectueze un test covid-19 la doua zile de la sosire, iar in cazul in care acesta este pozitiv, urmeaza sa efectueze un test PCR in vederea identificarii variantei noului coronavirus cu care sunt infectati si sa se izoleze ”in mod normal”. Ministrul britanic al Transporturilor Grant…

- Marea Britanie a inregistrat marti 218.724 de noi cazuri de COVID-19, un nou record zilnic, iar numarul pacientilor COVID spitalizati a crescu cu aproape 60% in ultima saptamana, informeaza Agerpres , care preia AFP si EFE. Bilantul noilor cazuri COVID de marti indica o crestere cu peste 60.000 de cazuri…

- Premierul din Marea Britanie, Boris Johnson, a anunțat intr-un discurs de final de an ca țara „se descurca mai bine decat anul trecut”. Johnson a profitat de ocazie pentru a-i indemna pe cei nevaccinati sa se imunizeze. oris Johnson a lansat un mesaj de Anul Nou catre public, spunand ca „poziția noastra…

- Infecțiile cu COVID-19 la nivel mondial și din SUA au atins un nivel record in ultimele șapte zile, au aratat miercuri datele Reuters, in timp ce noua varianta Omicron a scapat de sub control. Numarul de infecții cu COVID-19 a atins un nivel record in ultimele șapte zile in Statele Unite și la nivel…

- Calatorii din aceste 11 tari se aflau pe ”lista rosie” britanica si numai rezidentii britanici sau persoane de nationalitate britanica sau irlandeza puteau intra in regat. Ei erau obligati sa stea in carantina timp de 11 nopti, la un hotel, pe propria cheltuiala – 2.285 de lire sterline (aproape 2.700…

- Ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, a anunțat, vineri, ca a anulat invitația catre monologul sau britanic Priti Patel la reuniunea europeana privind migratia, de la Calais, dupa publicarea unei scrisori in care prim-ministrul britanic Boris Johnson propune returnarea in Franta a tuturor migrantilor…

- Cel putin 30 de persoane s-au inecat dupa ce barca lor gonflabila s-a rasturnat miercuri in timp ce incercau sa traverseze Canalul Manecii din Franta in Marea Britanie. Autoritatile locale au anuntat anterior ca cinci migranti s-au inecat, dar ca acest numar probabil va creste in contextul in care cativa…

- Am stat de vorba cu opt români stabiliți în Marea Britanie, atât de profesie șoferi, cât și din alte job-uri, pentru afla cum s-a vazut prin ochii lor criza de carburanți din aceasta țara, ce a generat acele cozi la benzinarii care au devenit virale în mass-media internaționale.…