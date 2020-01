Boris Johnson a semnatul acordul cu privire la Brexit. Cand va parasi Marea Britanie UE

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat pe Twitter ca a semnat vineri acordul pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), prevazuta pentru 31 ianuarie, salutand "un nou capitol din istoria" tarii sale, informeaza Reuters si...

- Boris Johnson respinge cererea Scoției pentru un nou referendum pentru independența. "Democratia va invinge", afirma premierul scoțian, care promite organizarea plebiscitului Premierul britanic Boris Johnson a respins in scris, marti, cererea prim-ministrului Scotiei, Nicola Sturgeon, de a…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat luni increzator ca va reusi sa ajunga la un acord comercial cu tarife si cote zero cu Uniunea Europeana (UE), ceea ce nu va necesita efectuarea de controale vamale la marfurile care vor fi transportate din Marea Britanie in Irlanda de Nord, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana pana cel tarziu pe data de 31 ianuarie daca Partidul Conservator va caștiga majoritatea in Parlament in alegerile care vor avea loc in doua saptamani, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.”Daca…

- Presedintele american Donald Trump a criticat joi acordul de iesire din UE negociat de premierul britanic Boris Johnson, care - potrivit lui - nu permite un tratat comercial cu SUA, indemnandu-l pe seful executivului de la Londra sa se alieze sustinatorilor unui Brexit dur pentru alegerile legislative…