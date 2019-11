Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson, un obisnuit al unui limbaj ”colorat”, a invocat ”o ciorna ratacita” pentru a explica disparitia dintr-un discurs de campanie a unei trimiteri la o inclinatie catre ”onanism” atribuita liderului opozitiei Jeremy Corbyn si care era prevazuta in discurs, relateaza AFP.

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson, liderul Partidului Conservator, i-a reprimit în aceasta formatiune pe zece din cei 21 de parlamentari exclusi din partid luna trecuta, a anuntat marti un purtator de cuvânt al conservatorilor, conform Agerpres.Potrivit acestuia, Boris Johnson…

- Europenii s-au pus de acord asupra principiului unei noi amanari in vederea evitarii unui ”no deal” cu consecinte de temut, iar raspunsul lor cu privire la durata amanarii este asteptat la inceputul saptamanii. Ambasadorii Celor 27 se reunesc luni. Propunerea aflata pe masa prevede amanarea…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a indemnat vineri pe liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn sa fie ''barbat'' si sa sustina convocarea alegerilor anticipate pentru a iesi din impasul Brexitului, transmite AFP, citeaza Agerpres. ''A venit momentul ca Jeremy Corbyn sa se comporte ca un…

- Liderul Partidului Laburist Jeremy Corbyn urmeaza sa astepte decizia Celor 27 cu privire la cererea amanarii Brexitului inainte de a indemna sa se voteze pentru sau impotriva proiectului alegerilor premierului Boris Johnson, a anuntat el, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.”Principiul este…

- "Parlamentul trebuie fie sa stea deoparte si sa lase guvernul sa puna in aplicare Brexitul, fie sa prezinte o motiune de cenzura", a declarat prim-ministrul conservator, la o zi dupa hotararea istorica a Curtii Supreme care a anulat decizia sa de a suspenda parlamentul. Deputatii au "pana la sfarsitul…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a reiterat marti, la ONU, indemnul la alegeri, dupa ce Curtea Suprema britanica a stabilita ca decizia sa de a suspenda Parlamentul odata cu apropierea Brexitului este ”ilegala”, relateaza AFP.

- Zvonurile privind organizarea de alegeri generale in Marea Britanie inainte de data de 31 octombrie, cand țara va trebui sa iasa din Uniunea Europeana, sunt tot mai dese și credibile. „Zvonuri foarte puternice” privind anunțul unei serii de alegeri generale in Marea Britanie circula in cercurile politice…