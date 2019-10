Accident rutier în Alexandria/ Un tânăr băut a intrat cu mașina într-un pom

Accident rutier în Alexandria/ Un tânăr băut a intrat cu mașina într-un pom in Eveniment / on 29/10/2019 at 22:10 / Un tânăr amețit de aburii alcoolului s-a urcat la volanul mașinii, a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un pom de… [citeste mai departe]