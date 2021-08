Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut un schimb de opinii cu omologul britanic, Dominic Raab, referitor la incidentul care a implicat nava "Mercer Street", informeaza MAE roman. Potrivit unui comunicat al MAE transmis, duminica AGERPRES, schimbul de opinii cu ministrul afacerilor…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca votul istoric de acum cinci ani pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana va actiona acum ca un imbold pentru crearea de locuri de munca si reinnoirea Marii Britanii dupa pandemia de coronavirus, relateaza Reuters. Intr-o declaratie…

- Potrivit Casei Albe, cadoul este "un gest de prietenie si recunoastere al interesului comun pentru ciclism". Biroul lui Johnson a transmis ca premierul i-a daruit lui Biden o fotografie inramata a unei picturi murale din Edinburgh de Frederick Douglass. Jill Biden a primit din partea sotiei premierului…

- Joi, in prima zi a sa pe continentul european, președintele Joe Biden, acompaniat de soția sa, Jill, s-a intalnit cu premierul britanic Boris Johnson, și el acompaniat de soția sa, Carrie. Intalnirea a avut loc in mica stațiune balneara Carbis Bay, in zona Cornouailles, in sud-vestul Marii Britanii.…

- Duș scoțian pentru Boris Johnson. Dupa victoria partidului sau la alegerile locale, premierul separatist scoțian Nicola Sturgeon l-a indemnat sambata pe omologul ei britanic sa nu se opuna „voinței” poporului scoțian in favoarea unui referendum de autodeterminare. Votul pentru Parlamentul din Holyrood,…

- Sustinuta de victoria partidului sau la alegerile locale, premierul independent Nicola Sturgeon l-a indemnat sambata pe premierul britanic Boris Johnson sa nu se opuna "vointei" poporului scotian privind un referendum asupra autodeterminarii Scotiei, informeaza AFP preluat de agerpres. Scrutinul…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon s-a angajat, sambata, sa continue planurile pentru organizarea unui nou referendum referitor la separarea de Regatul Unit, dupa ce a afirmat ca nu exista nicio indoiala ca Parlamentul Scotiei va avea o majoritate pro-independenta, transmite Reuters. Intr-o…