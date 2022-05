Prim-ministrul britanic Boris Johnson a promis marti ca va face "tot posibilul" pentru a contracara cresterea costului vietii, o miza majora a alegerilor locale care au loc in aceasta saptamana in Marea Britanie. Opozitia laburista l-a criticat insa pentru abordarea sa considerata "in afara realitatii", a consemnat AFP.

