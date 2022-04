Premierul britanic, Boris Johnson, se afla, sambata, la Kiev, unde are o intalnire cu Volodimir Zelenski. Anuntul a facut, pe Twitter, de Ambasada Ucrainei la Londra, oficialii postand o fotografie, alaturi de mesajul ”Supriza!”. Nu au fost oferite informatii suplimentare cu privire la vizita neanunțata a premierului britanic la Kiev. […] The post Boris Johnson a mers la Kiev pentru a discuta cu Volodimir Zelenski appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .