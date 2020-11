Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a suferit luni o infrangere dura in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului) in privinta legii asupra pietei interne, act normativ ce i-ar permite sefului executivului de la Londra puterea de a anula o prevedere din Acordul de retragere din Uniunea Europeana,…

- Premierul britanic Boris Johnson spune ca Regatul Unit se pregatește sa paraseasca piața unica și uniunea vamala europeana fara un acord comercial și a dat vina pentru acest lucru pe Uniunea Europeana, despre care spune ca a refuzat sa ofere condiții favorabile. Tranziția post-Brexit se va incheia la…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni introducerea unui sistem cu trei niveluri care presupune noi restrictii precum inchiderea unor baruri si a salilor de sport in zonele de mare risc, in conditiile in care numarul de cazuri de COVID-19 creste accelerat in Regatul Unit, relateaza Reuters,…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti britanicilor sa lucreze de acasa daca este posibil si a ordonat restaurantelor si barurilor sa inchida mai devreme, pentru a tine sub control raspandirea celui de-al doilea val de Covid-19, noile restrictii urmand probabil sa ramana in vigoare in urmatoarele…

- Recomandarea privind munca de acasa este valabila de miercuri, in timp ce obligativitatea inchiderii barurilor si restaurantelor la ora 22.00 va intra in vigoare de joi. De asemenea, de lunea viitoare se va reintroduce obligativitatea purtarii mastii, iar petrecerile, inclusiv nuntile sau botezurile,…

- Fostul ambasador britanic in SUA, Kim Darroch, afirma ca premierul britanic Boris Johnson este fascinat de presedintele american Donald Trump si intrigat de "relatia sa intermitenta cu faptele si cu adevarul", intr-o noua carte care apare in serial incepand de sambata in publicatia The Times, transmite…