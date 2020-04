Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu coronavirus, se simte bine și a fost transferat de la terapie intensiva intr-un salon obișnuit de spital, a anunțat joi seara Downing Street.”Premierul a fost mutat in aceasta seara de la secția de terapie intensiva inapoi in salon, unde va beneficia de…

- Premierul britanic Boris Johnson, diagnosticat cu noul coronavirus, este "stabil" din punct de vedere clinic si raspunde la tratament, afirma purtatorul sau de cuvant."Premierul este stabil din punct de vedere clinic si raspunde la tratament. Continua sa fie ingrijit in sectia de terapie intensiva…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson a fost transferat la terapie intensiva in contextul deteriorarii starii de sanatate, a comunicat Downing Street, conform postului Sky News. Johnson si-a delegat atributiile catre ministrul de Externe. Acesta a fost diagnosticat cu CORONAVIRUS in urma cu 10 zile…

- Boris Johnson a ajuns pe mana medicilor dupa ce starea sa nu s-a ameliorat in ultimele 10 zile. Din contra, premierul britanic are in continuare simptome specifice COVID-19, in special febra, mai arata sursa citata.Acum 10 zile, premierul britanic a anuntat pe Twitter ca are simptome usoare de COVID-19…

- Premierul britanic Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus in urma cu zece zile, a fost internat in spital duminica pentru a fi supus unor examinari suplimentare. ”La sfatul medicului sau, prim-ministrul a fost spitalizat in aceasta seara pentru o serie de teste”, potrivit unui comunicat emis…

- Premierul britanic, Boris Johnson, testat pozitiv la noul coronavirus in urma cu zece zile, a fost internat in spital duminica pentru a fi supus unor examinari suplimentare, au anuntat serviciile sale, scriu Reuters si AFP. "La sfatul medicului sau, prim-ministrul a fost spitalizat in aceasta seara…

- Premierul britanic Boris Johnson le-a cerut britanicilor sa stea acasa si le-a transmis, intr-o scrisoare facuta publica de Downing Street, ca vor fi luate masuri si mai stricte in lupta impotriva coronavirusului, informeaza duminica dpa, citat de agerpres.ro.

- E bucurie fara margini in Marea Britanie. Premierul britanic Boris Johnson si iubita sa Carrie Symonds au anuntat sambata ca asteapta un copil si ca se vor casatori, relateaza AFP."Premierul si domnisoara Symonds sunt foarte fericiti sa isi anunte logodna si ca asteapta un copil la inceputul…